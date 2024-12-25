قبل مواجهة ليستر.. محمد صلاح يحتفل مع أسرته بالكريسماس

احتفل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، بأعياد الكريسماس وسط أجواء أسرية.

شارك “صلاح” لحظات احتفاله مع جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

نشر محمد صلاح صورة تجمعه بأسرته المكونة من زوجته ماجي وابنتيه مكة وكيان وهم يرتدون أزياء الكريسماس، وخلفهم شجرة الكريسماس المزينة بالأضواء.

يأتي هذا الاحتفال قبل ساعات من خوض صلاح ورفاقه في ليفربول مباراة أمام ليستر سيتي، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

محمد صلاح وأسرته

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

يستضيف فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، غدًا الخميس، نظيره ليستر سيتي على ملعب أنفيلد في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، بفارق هدفين عن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

كما يعتلي ليفربول قمة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بفارق 4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، ولرفاق محمد صلاح مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.