باحث سياسي: الاحتلال يمارس حربًا ضد المستشفيات في غزة

أكد الدكتور عاهد فراونة، الباحث السياسي من قطاع غزة، أن الاحتلال لا يزال يواصل مجازره بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أنحاء قطاع غزة، وخاصة مدينتي غزة وشمالها، حيث يتعرض حوالي 400 ألف مواطن فلسطيني للنزوح المتكرر من جانب قوات الاحتلال، التي أجبرتهم على النزوح من مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

وأوضح "فراونة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال يقوم بتدمير ممنهج لكافة المناطق ويعتدي على المستشفيات، ومن بينها مستشفى كمال عدوان. مشددًا على أنه يتم تدمير كل ما حول المستشفى من المباني، وتصل الطلقات النارية إلى طرقات المستشفى، ما يجعل الأوضاع هناك صعبة على الكوادر الطبية والمرضى والجرحى، الذين يعانون أشد المعاناة بفعل القصف المستمر وانقطاع التيار الكهربائي لعدم سماح الاحتلال بإدخال الوقود إلى المستشفى.

وشدد على أن الاحتلال يمارس حربًا ضد المستشفيات في قطاع غزة، مؤكدًا أن منع الاحتلال دخول المستلزمات الطبية والأدوية إلى قطاع غزة والمستشفيات يجعل حالة المرضى والجرحى في غاية الخطورة.

