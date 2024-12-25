بالأحمر.. جنات تحتفل مع ابنتيها بالكريسماس|صور

احتفلت المطربة جنات بالكريسماس، بصحبة ابنتيها مرتدين البيجامات الحمراء المرسوم عليها مظاهر الاحتفال بالحدث، حيث نشرت عبر حسابها بموقع فيس بوك، صور لهما.

وكانت طرحت المطربة جنات أغنية "خلصتني" على موقع يوتيوب، وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين ومن إنتاج آلاء لاشين، فى ثانى تعاون لها مع جنات بعد نجاح أغنية "كأنك سكر".

يذكر أن آخر البومات جنات الغنائية كان بعنوان "أنا في انتظارك" وضم 11 أغنية باللهجة المصرية، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء: تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.