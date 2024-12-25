ضبط مصنع إنتاج مكملات غذائية مغشوشة في الإسماعيلية

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (مالك مصنع ومخزن "بدون ترخيص" - كائنان بدائرة قسم شرطة أبوصوير بالإسماعيلية) بإنتاج مكملات غذائية مستخدماً خامات غير صالحة للتصنيع وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وصلاحية وهمية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وعُثر بداخل المصنع والمخزن المشار إليهما على (1,150 مليون عبوة سكر تخسيس – قرابة 2,9 مليون عبوة مكمل غذائى متنوع – كيمة كبيرة من الخامات والأدوات المستخدمة فى الإنتاج " غير صالحة للإستخدام ومجهولة المصدر ").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

