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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط مصنع إنتاج مكملات غذائية مغشوشة في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (مالك مصنع ومخزن "بدون ترخيص" - كائنان بدائرة قسم شرطة أبوصوير بالإسماعيلية) بإنتاج مكملات غذائية مستخدماً خامات غير صالحة للتصنيع وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وصلاحية وهمية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وعُثر بداخل المصنع والمخزن المشار إليهما على (1,150 مليون عبوة سكر تخسيس – قرابة 2,9 مليون عبوة مكمل غذائى متنوع – كيمة كبيرة من الخامات والأدوات المستخدمة فى الإنتاج " غير صالحة للإستخدام ومجهولة المصدر ").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وزارة الداخلية بالاسماعيليه المكملات الغذائية