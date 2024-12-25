البنك العربي الأفريقي يتعاون مع جامعة أسيوط لدعم القطاع الصحي بالصعيد

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي، توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط يهدف إلى دعم تطوير المستشفيات الجامعية وتعزيز المنظومة الصحية والتعليمية والبيئية في صعيد مصر، وذلك في إطار استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية (CSR) وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

تم توقيع البروتوكول بين تامر وحيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والعضو المنتدب، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، خلال احتفالية شهدت التأكيد على أهمية التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر.

وفي تصريح له، أكد السيد تامر وحيد، أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة ضمن استراتيجية البنك لدعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن البروتوكول يستهدف تحسين المستوى الصحي والبيئي والتعليمي للأطفال في صعيد مصر.

وأضاف: "نعمل من خلال هذا البروتوكول على المساهمة في القضاء على قوائم انتظار العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، وتجهيز الحضّانات للأطفال حديثي الولادة بأجهزة قياس وعلاج الصفرة، بالإضافة إلى توفير أجهزة الغسيل الكلوي للأطفال وتحسين مستوى معيشتهم."

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن تقديره للدور الريادي للبنك العربي الأفريقي الدولي في دعم المسؤولية المجتمعية، مشددًا على أهمية هذه الشراكة.

وصرح قائلاً: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الجامعة المستمرة لتطوير المستشفيات الجامعية ورفع كفاءتها لتقديم خدمات طبية متميزة. نحن نثمن دعم البنك الذي يجسد نموذجًا رائدًا للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع المصرفي لدعم الصحة العامة وتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية."

ويشمل البروتوكول تقديم الدعم اللازم لتطوير البنية التحتية للمستشفيات الجامعية بجامعة أسيوط، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى دعم القوافل الطبية الشاملة التي تستهدف تعزيز الرعاية الصحية في محافظات الصعيد.