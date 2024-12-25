ads
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خليجي 26.. منتخب البحرين يباغت العراق في الشوط الأول| فيديو

مباراة العراق ضد
مباراة العراق ضد البحرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

باغت منتخب البحرين العراق، بالتقدم عليه بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب جابر الأحمد الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

استحوذ منتخب العراق على الكرة في أغلب أوقات الشوط الأول، لكن منتخب البحرين فاجأ شقيقه بهدف.

مباراة البحرين ضد العراق

سجل علي مدن هدف تقدم منتخب البحرين على العراق في الدقيقة 38، بعد مجهود فردي رائع من زميله محمد جاسم مرهون، الذي قدم تمريرة سحرية لصاحب الهدف أمام الشباك الخالية تقريبًا.

حاول المنتخب العراقي تسجيل هدف التعادل بعد ذلك، لكن دون جدوى، حيث اصطدم بصلابة دفاع نظيره البحريني.

يحتل منتخب العراق وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات خليجي 26 برصيد 3 نقاط، بنفس عدد نقاط منتخب البحرين المتصدر بفارق الأهداف.

تقام بطولة خليجي 26 في الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 3 يناير من العام المقبل.

البحرين العراق خليجي 26 منتخب العراق منتخب البحرين مباراة البحرين ضد العراق مباراة العراق والبحرين اخبار خليجي 26