خليجي 26.. منتخب البحرين يباغت العراق في الشوط الأول| فيديو

باغت منتخب البحرين العراق، بالتقدم عليه بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب جابر الأحمد الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

استحوذ منتخب العراق على الكرة في أغلب أوقات الشوط الأول، لكن منتخب البحرين فاجأ شقيقه بهدف.

مباراة البحرين ضد العراق

سجل علي مدن هدف تقدم منتخب البحرين على العراق في الدقيقة 38، بعد مجهود فردي رائع من زميله محمد جاسم مرهون، الذي قدم تمريرة سحرية لصاحب الهدف أمام الشباك الخالية تقريبًا.

حاول المنتخب العراقي تسجيل هدف التعادل بعد ذلك، لكن دون جدوى، حيث اصطدم بصلابة دفاع نظيره البحريني.

يحتل منتخب العراق وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات خليجي 26 برصيد 3 نقاط، بنفس عدد نقاط منتخب البحرين المتصدر بفارق الأهداف.

تقام بطولة خليجي 26 في الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 3 يناير من العام المقبل.