ads
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الباحث محمد كمال يحصل على درجة الدكتوراه بامتياز عن رسالته حول الذكاء الصناعى

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصل الباحث والصحفى محمد عبدالحميد كمال على درجة الدكتوراه بامتياز من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالقاهرة عن رسالته حول "أثر استخدام الشركات الذكاء الصناعى فى التعيين على أداء العاملين – دراسة حالة شركات الصحافة والإعلام".

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من كلٍ من الأستاذة الدكتورة منى قدرى عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية رئيسًا، والأستاذ الدكتور أيمن متولى أستاذ إدارة الأعمال بالأكاديمية مشرفًا، والأستاذة الدكتورة سحر بدوى أستاذ إدارة الأعمال والاقتصاد بالجامعة البريطانية عضوًا.

الباحث محمد كمال درجة الدكتوراه بامتياز الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الذكاء الصناعي