الباحث محمد كمال يحصل على درجة الدكتوراه بامتياز عن رسالته حول الذكاء الصناعى

الأربعاء 25/ديسمبر/2024 - 08:21 م

حصل الباحث والصحفى محمد عبدالحميد كمال على درجة الدكتوراه بامتياز من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالقاهرة عن رسالته حول "أثر استخدام الشركات الذكاء الصناعى فى التعيين على أداء العاملين – دراسة حالة شركات الصحافة والإعلام".

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من كلٍ من الأستاذة الدكتورة منى قدرى عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية رئيسًا، والأستاذ الدكتور أيمن متولى أستاذ إدارة الأعمال بالأكاديمية مشرفًا، والأستاذة الدكتورة سحر بدوى أستاذ إدارة الأعمال والاقتصاد بالجامعة البريطانية عضوًا.