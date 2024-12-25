متابعات مالية وإدارية بمراكز الشباب بديرمواس في المنيا

شهد هذا الأسبوع إجراء المتابعة المالية و المخزنية و العضوية، وسجلات الأنشطة، بنادي ديرمواس الرياضي، مركز شباب بني حرام، و ذلك للوقوف على مدى الإلتزام بالسجلات، والدفاتر المالية و المخزنية طبقا للنماذج الموحدة و الوقوف على السلبيات و كيفية تلافيها .

و تم مراجعة محاضر مجلس الإدارة من بداية العام المالي الحالي، ودفاتر العضوية، و الإيرادات و المصروفات، وتحصيل الايجارات، وسجلات الأنشطة، والالتزام بمواعيد تنفيذ الأنشطة، ومراعاة الفئات المستهدفة من التنفيذ، ومدي تلافي السلبيات الواردة بتقارير المتابعات السابقة

كما تم متابعة الحضور و الانصراف عن الفترة الصباحية بكل من نادي ديرمواس الرياضي، و مركز شباب بني حرام، و ذلك للتأكد من الالتزام بمواعيد العمل و الإنضباط الوظيفي.

حيث تم الإطلاع على دفاتر الحضور والانصراف و نظام العمل بالمراكز، وحركة ايجار الملاعب المنجلة، وتمت المتابعات في حضور مدير النادي ومركز الشباب، والمشرفين الماليين .

أجري هذه المتابعات، سحر منصور ،محمد عبد اللاه المفتشين الماليين بإدارة شباب ديرمواس.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة و تنفيذ و متابعة إدارة شباب ديرمواس في محافظة المنيا.

