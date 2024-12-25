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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

متابعات مالية وإدارية بمراكز الشباب بديرمواس في المنيا

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شهد هذا الأسبوع إجراء المتابعة المالية و المخزنية و العضوية، وسجلات الأنشطة، بنادي ديرمواس الرياضي، مركز شباب بني حرام، و ذلك للوقوف على مدى الإلتزام بالسجلات، والدفاتر المالية و المخزنية طبقا للنماذج الموحدة و الوقوف على السلبيات و كيفية تلافيها  .

و تم مراجعة محاضر مجلس الإدارة من بداية العام المالي الحالي، ودفاتر العضوية، و الإيرادات و المصروفات، وتحصيل الايجارات، وسجلات الأنشطة، والالتزام بمواعيد تنفيذ الأنشطة، ومراعاة الفئات المستهدفة من التنفيذ، ومدي تلافي السلبيات الواردة بتقارير المتابعات السابقة  

كما تم متابعة الحضور و الانصراف عن الفترة الصباحية بكل من نادي ديرمواس الرياضي، و مركز شباب بني حرام، و ذلك  للتأكد من الالتزام بمواعيد العمل و الإنضباط الوظيفي. 

 

حيث تم الإطلاع  على دفاتر الحضور والانصراف و نظام العمل بالمراكز، وحركة ايجار الملاعب المنجلة، وتمت المتابعات في حضور مدير النادي ومركز الشباب، والمشرفين الماليين .

 أجري هذه المتابعات، سحر منصور ،محمد عبد اللاه المفتشين الماليين بإدارة شباب ديرمواس.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا و متابعة وإشراف وكلاء  المديرية للشباب و الرياضة و تنفيذ و متابعة  إدارة شباب ديرمواس في محافظة المنيا.
 

مدرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا