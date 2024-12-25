محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يشاركان في احتفال اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي اليوم، فعاليات الاحتفال السنوي باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك بالصالة المغطاة بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين أبو المجد، مدير مركز ذوي الإعاقة بجامعة جنوب الوادي، والعقيد أحمد عصمت عبد الحميد، مدير مكتب حياة كريمة بمحافظة قنا، والعقيد علي كامل محمد علي، نائب المستشار العسكري بالمحافظة، والمهندس محمد عادل عمر، منسق عام حياة كريمة، بالإضافة إلى عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعدد من الشخصيات العامة والقيادات وأعضاء مؤسسة حياة كريمة بمحافظة قنا.

من جانبه أشاد محافظ قنا بجهود الدولة المصرية في السنوات الأخيرة لدعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وما تبعه من إصدار حزمة تشريعات وقوانين داعمة لذوي الهمم، مما عزز من مكانتهم في أجهزة الدولة المصرية، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التي تحظى بدعم كامل من القيادة السياسية.

و أشار رئيس جامعة جنوب الوادي إلى جهود الجامعة في دعم ورعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مثنيا على دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة ذوي الهمم

وقال أن مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة يقدم خدمات متعددة تشمل الأنشطة التوعوية والرعاية والدعم لعدد كبير من الطلاب ومنتسبي الجامعة.

تضمنت فعاليات الاحتفال تقديم عدد من الفقرات الفنية من أداء طلاب المدارس من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تمت ترجمة الحفل بلغة الإشارة للحاضرين من ذوي الإعاقة. وعلى هامش الاحتفالية، تفقد المحافظ ورئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة قافلة طبية شاملة موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، تضمنت العديد من التخصصات الطبية، وتم خلالها صرف العلاج بالمجان لجميع الحالات التي تم الكشف عليها.

وفي ختام الاحتفال، أهدى العقيد أحمد عصمت، مدير مكتب حياة كريمة بمحافظة قنا، درع المؤسسة لمحافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي تقديرًا لجهودهما، كما تم تكريم عدد من النماذج الناجحة من ذوي الإعاقة. وسلّم المحافظ ورئيس الجامعة بالتعاون مع مكتب حياة كريمة 32 كرسيًا متحركًا للأشخاص من ذوي الإعاقة.