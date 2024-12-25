تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي أمام المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي غداً الخميس ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز “دوري نايل”.

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري في الثامنة مساء غداً الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد عدد كبير من اللاعبين من جانب السويسري مارسيل كولر لاسباب مختلفة سواء فنية أو غصابات، وشهدت قائمة المستبعدين محمود كهربا ويوسف أيمن لأسباب فنية، ورضا سليم وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني للإصابة.

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام المصري كالتالي:

محمود كهربا - أسباب فنية

يوسف أيمن - أسباب فنية

رضا سليم - إصابة

كريم وليد - إصابة

مصطفى أبو الخير - إصابة

كريم فؤاد - إصابة

طاهر محمد طاهر - إصابة

محمد هاني - إصابة

مصطفى مخلوف - إصابة

محمد عبد الله - إصابة

ترتيب الأهلي في الدوري

يحتل الأهلي المركز الخامس في جدول الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط من الفوز في مواجهتين والتعادل مثلهما، بينما يتقاسم المصري صدارة ترتيب الدوري مع الزمالك برصيد 11 نقطة.