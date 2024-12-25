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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أوقاف الفيوم تختتم فعاليات الأسبوع الثقافي في 17 مسجدًا

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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اختتمت فعاليات الأسبوع الثقافي في 17 مسجدًا، بواقع مسجد من كل إدارة بمديرية أوقاف الفيوم، اليوم الأربعاء، بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: ” من أسباب الرزق الخفي ..صلة الأرحام “، وذلك بتوجيهات من الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف ،وبرعاية كريمة من فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وأكد العلماء أن صلة الأرحام طاعة نحن مأمورون بها، يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): “إنَّ اللهَ تعالى خَلق الخلقَ، حتَّى إذا فرغَ مِن خلْقِه قامتِ الرَّحِمُ، فقال: مَهْ؟ قالَت: هذا مَقامُ العائذِ بكَ من القَطيعةِ، قال: نَعم، أمَا ترضَيْنَ أن أصلَ من وصلَكِ، وأقطعَ مَن قطعَكِ؟ قالَت؟ بلَى يا ربِّ ! قال فذلكَ لكِ”، وأن صلة الأرحام تزيد البركة في الرزق وتكفر الذنوب.

 فصلة الأرحام قيمة عظيمة من قيم الإسلام, والتي حث عليها، ليعيش المجتمع كله في أمن وأمان وسلم وسلام، وأن لصلة الأرحام فوائد عظيمة، وآثارًا جليلة تجعل المجتمع قويًا، ومتماسكًا، ومترابطًا، ونسيجًا واحدًا.

 كما أن صلة الأرحام معلم من معالم المسلمين، وأن قطيعة الرحم جريمة كبرى و فساد عظيم، ولا يعرف قدر صلة الرحم إلا من سلم الله قلبه وزكى نفسه.

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