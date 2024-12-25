جالانت: على إسرائيل والولايات المتحدة العمل معا ضد الحوثيين

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، إن على إسرائيل والولايات المتحدة العمل معا ضد الحوثيين في اليمن، مضيفا أن ذلك سيمهد الطريق لعمل مشترك ضد إيران يتوقع أن يتم قريبا، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

أدلي جالانت بهذه التصريحات أثناء زيارته لمدرسة في رمات غان دمرها صاروخ حوثي الأسبوع الماضي. ومنذ ذلك الحين، أطلق الحوثيون عدة صواريخ وطائرات بدون طيار (مسيرات) أخرى على إسرائيل، بما في ذلك صاروخ تحطم بالقرب من عسقلان قبل بضع ساعات.

وأضاف جالانت، الذي ألقى القليل من الخطب العامة منذ أن حل محله يسرائيل كاتس الشهر الماضي: "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد ضد الحوثيين وقادتهم ومجموعة الصواريخ الخاصة بهم."

وبحسب الجنرال السابق، فإن العمل المشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد الحوثيين "سيكون له تأثير عملي في غضون وقت قصير."

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عنه قوله: "بالجهود الأمريكية والعمليات الإسرائيلية الأمريكية المشتركة ضد الحوثيين يمكن أن يكون لنا تأثير على ساحة المعركة، وستكون بمثابة استعداد لما سيتم فعله ضد إيران. وسيكون هذا تحضير للعمليات المستقبلية التي يجب القيام بها في غضون إطار زمني قصير ضد إيران."

ونفذت إسرائيل ثلاث جولات من الضربات ضد الحوثيين، وتعهدت بمواصلة قصفهم، لكن الهجمات لم تفعل شيئا يذكر لوقف هجمات الحوثيين.

ويقول محللون إن بعد إسرائيل عن اليمن يشكل تحديا عمليا يمكن التغلب عليه بدعم من الولايات المتحدة أو القوى الغربية الأخرى.