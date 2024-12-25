استمرار العمل على تجميل وتطوير الميادين بمركز مطايا بالمنيا

تابع تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينه مطاي، وبإشراف عماد محمود وأحمد نائب رئيس المركز، تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار، ضمن أعمال مبادرة بداية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث يجري استكمال أعمال تنسيق الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى؛ حيث قامت إداره تطوير وتجميل المدينه بقص فروع الأشجار الكبيرة، والتي تحجب الرؤيه بطريق مصر أسوان الزراعي على طول الطريق، وتهذيب الأشجار حول ميدان السلام، كما تم تهذيب المسطحات الخضراء حول الميدان.

كما تم ري النباتات وعمل جواري للأشجار المزروعه وري النباتات المزروعه سابقا ونظافه منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي، بحضور السيد حسن جلال مدير إداره تجميل وتطوير المدينة.

كما تستمر إداره تجميل المدينة بدهان البلدورات بمدخل مطاي الجنوبي أمام الكنيسه لإظهار الجانب الجمالي، وتهذيب الحشائش الحديقه الوسطى بطريق مصر أسوان الزراعي.

كما تستمر إداره الكورنيش بأعمال النظافه بكورنيش مطاي، حيث تم رفع المخلفات والأتربه من على جانبي طريق مصر أسوان الزراعي، ورفع مخلفات تهذيب الأشجار والحشائش بالحدائق، بالتعاون مع الحمله الميكانيكيه بحضور السيد اشرف فاروق رئيس اداره الكورنيش.

وتستمر الوحدة المحلية في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل، ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.