المهندس يحيى زكريا يقود شركة مصر للطيران نحو المستقبل

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة شركة مصر للطيران على الصعيدين المحلي والدولي، تولى المهندس يحيى زكريا رئاسة الشركة القابضة لمصر للطيران في أكتوبر 2022، ليبدأ مرحلة جديدة من التطوير والتحديث، مع التركيز على استعادة الاستقرار المالي وتحقيق نمو مستدام في كافة المجالات.

تسديد المديونيات وتحقيق الاستقرار المالي

أحد أبرز الإنجازات التي حققها يحيى زكريا في فترة قصيرة هو تسديد المديونيات الضخمة التي كانت تثقل كاهل الشركة. وكانت شركة مصر للطيران قد واجهت مديونيات كبيرة في سنوات سابقة، ما أثر على قدرتها على الاستثمار في التوسعات أو تحديث أسطولها.

وبفضل استراتيجياته المدروسة في إدارة الموارد المالية، تمكن زكريا من سداد جزء كبير من المديونيات ، مما ساهم في تحسين التصنيف المالي لشركة مصر للطيران واستعادة قدرتها على التوسع والنمو. هذا الإنجاز كان نقطة تحول رئيسية في تاريخ الشركة، حيث مهد الطريق لخطط التوسع المستقبلية، وجعل الشركة في وضع اقتصادي جيد بعد تعافيها من جائحة كورونا.

خطط طموحة لتطوير الأسطول

يعمل يحيى زكريا على خطط طموحة تهدف إلى تطوير أسطول الطائرات الخاص بشركة مصر للطيران. حيث تسعى الشركة إلى زيادة عدد الطائرات إلى 125 طائرة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقد تم بالفعل سداد مقدمات لشراء 18 طائرة من بوينغ و10 طائرات من إيرباص، وهو ما يعكس التزام الشركة بتحديث أسطولها وتوسيع قدراتها التشغيلية لتلبية احتياجات السوق المتزايدة. كما أن هذه الخطط ستساهم في تعزيز كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.

توسع شبكة الرحلات

من خلال جهوده الحثيثة، نجح زكريا في توسيع شبكة رحلات شركة مصر للطيران، لتصبح اليوم تعمل على 79 وجهة في 52 دولة حول العالم.

ويهدف زكريا إلى زيادة عدد المسافرين عبر طائرات الشركة إلى 22 مليون مسافر بحلول عام 2028. هذه الاستراتيجية تعتبر جزءًا من التوسع العالمي لشركة مصر للطيران وتعزيز مكانتها في الأسواق الإقليمية والدولية، وذلك عبر إضافة المزيد من الوجهات وتوسيع شبكة النقل الجوي لتشمل أسواقًا جديدة.

النجاح في تجاوز تحديات جائحة كورونا

كانت جائحة كوفيد-19 أحد أكبر التحديات التي واجهت صناعة الطيران في العالم، وبفضل القيادة الحكيمة ليحيى زكريا، نجحت شركة مصر للطيران في التكيف مع هذه الأزمة.

من خلال تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتقليص النفقات وتحقيق الاستقرار المالي، تمكنت الشركة من استعادة نشاطها وفتح آفاق جديدة للنمو. كانت هذه المرحلة نقطة تحول حاسمة لشركة مصر للطيران التي عملت على إعادة استئناف رحلاتها الدولية والمحلية بنجاح.

الابتكار في الخدمات وتجربة العملاء

تحت قيادة زكريا، شهدت شركة مصر للطيران تحديثًا كبيرًا في خدماتها. تم تطوير أنظمة الحجز الإلكترونية بشكل متقدم، بالإضافة إلى إطلاق تطبيقات الهواتف المحمولة التي تسهل إجراءات السفر وتوفر تجربة متكاملة للمسافرين.

كما تم تحسين عمليات السفر لضمان تقديم خدمات أكثر مرونة وراحة للمسافرين. وكانت هذه التحديثات تهدف إلى تعزيز رضا العملاء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة، وهو ما أسهم في تحسين سمعة الشركة.

يعد يحيى زكريا أحد القادة البارزين في صناعة الطيران، وقد أثبت قدرته على تحقيق التحولات الاستراتيجية لشركة مصر للطيران. من خلال سداد المديونيات وتطوير الأسطول وتوسيع شبكة الرحلات، يسير زكريا بشركة مصر للطيران نحو مستقبل مزدهر.

تستمر الشركة في تنفيذ خططها الطموحة لزيادة عدد المسافرين وتعزيز الحضور الدولي، مما يعكس التزامها الدائم بتقديم أفضل الخدمات لعملائها وتعزيز مكانتها بين الشركات الرائدة في صناعة الطيران.

يتمتع المهندس يحي زكريا بخبرة تمتد إلى 38 عامًا في مجال قيادة وهندسة الطائرات، منذ انضمامه إلى القوات الجوية المصرية عام 1984. فيما يشغل عضوية اللجنة التنفيذية لكل من الاتحاد العربي للنقل الجوي، واتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA).