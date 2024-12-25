جامعة كفر الشيخ تطلق القافلة الطبية التوعوية بقرية الدوايده والقرى المجاورة

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامه بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والأمانه العامه للصحه النفسيه بوزارة الصحة، ومؤسسة علوم الصحه للرعايه الصحية، " القافلة الطبية التوعوية التأهيلية الشامله"، الأربعاء الموافق 25/12/2024، بقرية الدوايده والقري المجاوره لها الأكثر احتياجا بمركز مطوبس، وذلك بالوحدة الصحية بقمسيون غرب الدوايده ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.



جاء ذلك فى إطار إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بناءً على تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية، ويأتي هذا المشروع انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من كل وزارات وجهات الدولة، وجاءت القافلة امتدادا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى الاكثر احتياجا بالمحافظة.



أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على استمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً ودعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيداً بدور الأطقم الطبية المؤهلة والمتميزة والتى تضم أعضاء هيئة تدريس وأطباء من كلية الطب وطب الفم و الأسنان والتمريض فى تقديم خدمات طبية متميرة للمرضى.



ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الي ان تنظيم هذه القوافل يأتي في إطار المبادرة الرئاسية « بداية جديدة لبناء الإنسان »، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية والترويح على المواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت عيادة الاطفال الطبيه التخصصيه، عيادة طب الفم والاسنان، والحراحه العامه ، الباطنه والأطفال والجلدية والرمد والأنف والاذن والحنجرة والنفسيه والعصبيه والنساء والتوليد وجراحة المخ والأعصاب والنفسية والعصبية والمسالك البوليه والعظام والقلب والأوعية الدموية وعيادة التمريض لقياس السكر والضغط والسمنه والنحافه والقزامه والتوعيه الاسريه، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.



هذا وقد أجرت القافلة الطبية الكشف الطبي على 1512 حالة من أبناء قرية الدوايده والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة بدايه جديده لبناء الإنسان، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، وتم تحويل عدد 18حاله الي المستشفي الجامعي بكفر الشيخ وتم الكشف بعيادة التمريض لقياس السكر والضغط والسمنه والنحافه والقزامه علي عدد277 حالة.



كما تم تنفيذ حملة توعيه بخطر المخدرات علي الفرد والمجتمع وكيفيه التعامل مع ولي الأمر المدخن ودور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات والتى شارك فيها عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مع شباب أسرة الجوالة والخدمه العامه بالجامعة كما تم تنفيذ حملة التوعيه عن الصحه الايجابيه والتوعيه النفسيه لأهالي القريه.