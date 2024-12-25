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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكريم فريق البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بصحة الدقهلية في احتفالية بوزارة الصحة

الدكتور تامر مدكور
الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية، عن تكريم فريق "البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بالدقهلية" وذلك باحتفالية البرنامج الوطني لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة بالوزارة.

وأشار وكيل الوزراة، إلى أنه جرى تكريم الفريق من قبل الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بالوزارة، والدكتور وليد كمال مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالإيدز بمصر، وذلك أثناء ختام فاعليات مشروع تعزيز الصحة الانجابية للنساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري في مصر.

كما أضاف أن التكريم يأتى  تقديراً لجهود فريق البرنامج بصحة الدقهلية ومساهماته البارزة على مدار 3  ثلاث سنوات عمل، والنتائج المتميزة التي حققها العاملين  في المشروع بنطاق المحافظة.

وتقدم وكيل الوزارة بخالص التهنئة إلى قطاع الطب العلاجي بقيادة الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية وفريق البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، وفى مقدمتهم الدكتورة ريهام الهراس مسئول البرنامج بالمحافظة والدكتورة شيماء الخطيب والدكتورة هالة أبو الفتوح مساعدي مسئول البرنامج، علاوة على محمود رفعت مراقب ومسئول بيانات البرنامج .

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