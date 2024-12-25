مبابي أم رونالدو في الموسم الأول مع ريال مدريد.. من الأفضل؟

قارن تقرير صحفي إسباني صادر اليوم الأربعاء، بين الفرنسي كيليان مبابي وأسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو في موسمهما الأول مع نادي ريال مدريد.

وأكد التقرير تفوق مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني الحالي، على رونالدو نجم الملكي السابق، وذلك خلال الموسم الأول لكل منهما مع الريال قبل فترة عطلة أعياد الميلاد.

أجرت صحيفة «آس» الإسبانية مقارنة مفصلة بين أرقام مبابي وكريستيانو رونالدو خلال الأشهر الأولى لهما مع ريال مدريد وحتى فترة أعياد الميلاد، حيث سلطت الضوء على الأداء التهديفي لكل منهما.

أرقام مبابي VS رونالدو في الموسم الأول مع ريال مدريد

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مبابي تمكن من تسجيل 14 هدفًا حتى الآن مع ريال مدريد، توزعت على النحو التالي: 10 أهداف في الدوري الإسباني، هدفان في دوري أبطال أوروبا، هدف في كأس السوبر الأوروبي، هدف في كأس إنتركونتيننتال.

في المقابل، سجل رونالدو 13 هدفًا في موسمه الأول مع الفريق الملكي حتى عطلة أعياد الميلاد، حيث أحرز 7 أهداف في الدوري الإسباني، 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

مبابي - رونالدو

كما تطرقت الصحيفة إلى عدد المباريات التي شارك فيها كل من اللاعبين، حيث أوضحت أن رونالدو شارك في 12 مباراة من أصل 21 مباراة خاضها ريال مدريد حتى عطلة أعياد الميلاد في موسمه الأول.

غاب رونالدو عن مباراة واحدة بسبب حصوله على بطاقة حمراء أمام ألميريا، بالإضافة إلى غيابه عن ثماني مباريات أخرى بسبب الإصابة.

وأشارت «آس» إلى أن المعدل التهديفي لقائد فريق النصر السعودي الحالي رونالدو خلال هذه الفترة كان هدفًا كل 67 دقيقة، بينما بلغ معدل مبابي هدفًا كل 141 دقيقة.

على الرغم من أن رونالدو سجل بمعدل أسرع، إلا أن مبابي سجل هدفًا إضافيًا، مما يمنحه التفوق في هذه المقارنة.

يذكر أن، مبابي انضم إلى صفوف ريال مدريد في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

انتقل كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد في صيف عام 2009، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة قاربت من 94 مليون يورو.