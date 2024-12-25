أستاذ طب وقائي يحذر من الإفراط في تناول البطاطس المحمرة

قدّم الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، عدة نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة، عند تناول المأكولات والمشروبات العامة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن كثرة تناول البطاطس المحمرة ضار وغير صحي لجسم الإنسان، وذلك لاحتواء الطبقة الخارجية للبطاطس على كمية كبيرة من الزيوت، كما يجب عدم تناولها بشكل يومي.

وحذر الدكتور عبد اللطيف المر، من كثرة تناول الفراخ المحمرة والمقلية في الزيت، قائلاً: «كثرة تناولها يُسبب خطورة، وتناولها الصحي يكون مرة واحدة فقط أسبوعيًا، والأنسب منها هي الفراخ المسلوقة».

وأوضح أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، أن هناك بعض الدهون تكون مفيدة للجسم بشكل كبير، والتي من بينها الدهون الموجودة في الأسماك والتونة والجمبري.

ونصح الدكتور عبداللطيف المر، بكثرة تناول الفواكه والخضراوات، بقوله: «المفروض تكون نصف الوجبات الثلاثة اليومية؛ تحتوى على خضروات وفاكهة، مع ربع بروتين، وربع نشويات».

كما قدّم المر؛ عدة نصائح لمرضى السكر، قائلًا: «يأكل كل اللي هو عايزة، فالخطورة ليست في نوعية الأكل، ولكن في السعرات الحرارية الموجودة في الطعام، ولابد من استشارة الطبيب في هذه الحالة».

وأضاف الدكتور عبد اللطيف المر، أن طهي الطعام باستخدام السمن البلدي يكون أفضل من السمن والزيوت النباتية، يليه زيت الزيتون.

وحول الطريقة الصحية لاحتساء الشاي والقهوة، قال: «شرب الشاب يجب أن يكون من 3 إلى 4 أكواب فقط يوميًا، مع كوب واحد فقط من القهوة، والكثرة من احتساء هذه المشروبات.

