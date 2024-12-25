محافظ دمياط يتفقد خدمات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، خدمات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التى انطلقت اليوم بقرية جمصة شرق بمركز كفر البطيخ، حيث رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، وجاءت بحضور الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة ورشدى صيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

وتفقد "المحافظ" سيارة التموين المتنقلة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، واطمأن على توافر جميع السلع ، كما تفقد المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة واطلع على الأنشطة التى تقدمها للطلاب والاطفال، وكذلك سيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين حيث تابع الخدمات التى تقدمها و الرد على كافة الاستفسارات وتلقى الشكاوى ، وتفقد " الدكتور أيمن الشهابى " سيارة خدمة العملاء المتنقلة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى و تابع الخدمات التي تقدمها و جهودها التوعوية لترشيد استهلاك المياه .

وتفقد أيضًا القافلة الطبية التى أطلقتها مديرية الصحة لتستمر على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تضمنت فريق لخدمات المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي و الأورام السرطانية و دعم صحة المرأة، وعيادات متنقلة بتخصصات الباطنة والأطفال والعظام والأنف والأذن والجلدية والنساء وتنظيم الأسرة والجراحة والمسالك البولية والأسنان والاشعة والتثقيف الصحى.

كما تفقد المعمل والصيدلية وأقسام الاستبيان والكشف المبكر لمبادرة " افحص واطمن " وشباك التذاكر ، حيث اطمأن على توافر المستلزمات لتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين .

وخلال تفقده لمركز معلومات القافلة، تابع " الدكتور أيمن الشهابى " الجهود المبذولة لإنشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة البيانات الطبية للمرضى المترددين على القوافل والتى تساهم فى العودة إليها فى أى وقت فى حالة تردد الحالة مرة أخرى، وتقديم الخدمة العلاجية للمريض بكل دقة .

فيما وقد أشاد " المحافظ " بما تقوم به القوافل الطبية من جهود لتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين بكافة المناطق ، حيث لفت إلى أن المديرية تعمل وفقًا لخطة محددة مسبقاً لتغطية جميع المراكز بالمحافظة، وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " إلى اهتمام المحافظة البالغ بملف الصحة باعتباره محور هام من محاور التنمية البشرية