أستاذ طب وقائي: يمكن تناول الأسماك والألبان عند الإصابة بنزلات البرد

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن أمراض الإنفلونزا، تكون منتشرة خلال أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير ومارس، مع نزول درجات الحرارة في البلاد.

وتابع الدكتور عبداللطيف المر، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الإنلفونزا تقتل ما يقرب من 700 ألف سنويا في العالم، موضحا أنه يجب الاحتراز من أمراض الإنفلونزا.

وأردف أنه يجب الأخذ في الاعتبار الملابس، وارتداء الملابس المناسبة، مع ارتداء طبقات في الملابس والكوفيه.

وأشار أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة بجامعة الزقازيق، إلى ضرورة أخذ تطعيمات الإنفلونزا، مع غسل الأيادي باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية، بشكل مكرر، والتباعد الاجتماعي خاصة في حالة تواجد أفراد مصابين بأمراض تنفسية.

ونصح الدكتور عبداللطيف المر، بتناول الخضراوات والفاكهة والبروتينات خاصة الأسماك والدواجن، مشيرا إلى إمكانية تناول الألبان والأسماك والبيض في حالة الإصابة بالأمراض التنفسية، بدون الإفراط في التناول.

وأوضح الدكتور عبداللطيف المر، أن الزنك والفايتمينات منتجات مهمة للمواطنين كبار السن، مضيفا أن وجبة الإفطار هي أساسية لدى الأفراد ولا يمكن الاستغناء عن فوائدها.