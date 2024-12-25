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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو.. غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها الـ50 خلال تصوير "المداح 5"

عيد ميلاد غادة عادل
عيد ميلاد غادة عادل
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احتفلت الفنانة غادة عادل اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها الـ50، وذلك خلال تصوير مشاهدها في مسلسل "المداح 5"، حيث احتفلت أسرة المسلسل بعيد ميلاد غادة عادل، خلال كواليس التصوير.


وانضمت غادة عادل مؤخرا إلى أبطال الجزء الخامس من مسلسل المداح، حيث تجسد شخصية شيطانية، وتعتبر من ألد أعداء صابر المداح في المسلسل، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.


المسلسل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، ومن المتوقع أن يستمر المداح في تقديم مزيج من الإثارة والتشويق مع إضافة عناصر درامية جديدة في الجزء الخامس، مما يعزز مكانته في السباق الرمضاني المقبل.

https://youtube.com/shorts/zrC4kgdOg2I

 

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