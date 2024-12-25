محافظ دمياط يترأس اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي ، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز، والمدن ومديرى عدد من المديريات.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بملف الإسكان الاقتصادى وموقف طرح الوحدات الخالية بها ، حيث بحث " المحافظ " الإجراءات المتخذة بشأنها وفقًا للوائح والقوانين المُنظمة لتلك المنظومة .

وعلى جانب آخر، ناقش " المحافظ " ملف الإسكان الأولى بالرعاية والموضوعات المطروحة بالجلسة، وموقف تسكين الفئات الأولى بالرعاية بالوحدات المتاحة، وبحث أيضًا الإجراءات المتخذة بشأن وحدات الاسكان الصناعى وآليات وضع ضوابط وشروط للتسكين بالوحدات وتحديد المقابل ، وكذلك موقف تقنين أوضاع الشاغلين الفعليين بعدد من أوجه التصرف ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحالات محددة.

وقد بحث " الدكتور أيمن الشهابى " الخطة المستقبلية لمشروعات الصندوق ، بما يدعم رؤية المحافظة بهذا الملف ، وأكد على دراسة الموضوعات بالتنسيق مع الشئون القانونية والجهات المعنية لوضع حلول مناسبة لتلك الموضوعات.

كما شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، اليوم ، فاعليات الاحتفالية التى أقيمت اليوم بجمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة ، بالتعاون بين الجمعية و مجلس أمناء دمياط الجديدة و مؤسسة الابن الخاص .

حيث جاءت الاحتفالية بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، و الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء دمياط الجديدة ، والنائبة ايڤيلين متى عضو مجلس النواب و النائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ ، الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية الطب بنين بجامعة الأزهر ، جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم و الدكتور محمد العرابى أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، و هدى عماشة مدير مؤسسة الابن الخاص.

وقد تفقد "المحافظ" معرض منتجات ذوى الهمم الذى أقامته مؤسسة الابن الخاص على هامش الاحتفال ، حيث أشاد بما يتم تقديمه من أوجه رعاية و دورات تدريبية لتأهيل ذوى الهمم ، و تنمية قدراتهم .