إزالة 10 حالات تعد على أرض زراعية وبناء مخالف ببني مزار

تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار بمحافظة المنيا إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ١٠ حالات إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية و البناء المخالف.

وقام عاشور سيد وعبدالله ربيع نائبا رئيس المركز، ورضا المريوطى رئيس الوحدة المحلية ببنى صامت، وابراهيم محمد ابراهيم رئيس حي شمال، ومايكل حكيم رئيس حى غرب، وأيمن يوسف مدير الإشغالات والغلق الإداري ب:

-فك شدة خشبية لدور أرضي لبرج مساحته ٦٠٠ متر بشارع بورسعيد.

- إيقاف حالة هدم منزل بدون رخصة مساحته ١٠٠متر بشارع الإبراهيمية بجوار محطة شل.

- للمرة الثانية على التوالي إيقاف حالة حفر لبشة (حصيرة) بقطعة أرض مساحتها ٤٠٠ متر بتقاطع شارع الجمهورية مع شارع الصناعة بميدان الشهداء.

-إيقاف حالة بناء مخالف لدور ثالث علوي بمنزل مساحته ١٥٠ مترا بتقاطع شارع ترعة أبوحسيبة مع شارع خالد بن الوليد بحي شرق وتم التحفظ على مقص حدادي.

-إيقاف حالة بناء مخالف بشارع متفرع من طريق الدليلة وتم التحفظ على الخلاطة بالحملة الميكانيكية .

وتمكن سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات والتنظيم بالوحدة من

-إيقاف الأعمال بصبة سقف خرسانى لدور أرضي بأرض ابو دربالة حوض أبو العمرو والتحفظ على الخلاطه بالحسينية.

- إيقاف الأعمال برفع مواد بناء لدور أول علوى والتحفظ على حلة الونش.

-إيقاف الأعمال بشدة خشبية لسقف دور ثانى علوى والتحفظ على مقص حديد كبير.

- إيقاف الأعمال بزرع خوازيق حوض أبو العمرو والتحفظ على ٢لفة حديد ٢.٥ لينيه.

وازال عوده راضي نصير رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج وقسم الازالات والاشغالات ومسئول الأوقاف حالة تعدى خارج الحيز العمراني، وتم تسليم الأرض فضاء لمسئول الأوقاف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.