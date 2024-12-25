جنايات قنا تقضي بالمؤبد لشقيقين و3 سنوات لشقيقتهما لقتلهم جارتهم بمركز نقادة

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، بالسجن المؤبد لكل من "إسلام.ع.م" وشقيقه "محمد"، بالإضافة إلى السجن 3 سنوات لشقيقتهما "سبيكة"، في قضية قتل جارتهم "غرام.ا.ج" البالغة من العمر 32 عامًا، بدائرة مركز نقادة، غربي قنا.



تعود تفاصيل القضية إلى أبريل 2024، حيث نشبت خلافات بين المتهمة سبيكة وجارتها بسبب لهو الأطفال، تطورت المشادة إلى استدعاء شقيقيها، اللذين حضرا حاملين سلاحًا ناريًا وأطلقا أعيرة نارية أودت بحياة الضحية.



لهو الأطفال



أوضحت التحقيقات أن النزاع بدأ بشكل بسيط بسبب لهو الأطفال ولكنه تحول إلى مأساة بعد تدخل الشقيقين، حيث أطلقا النار على المجني عليها، مما أدى إلى مصرعها.

وأحالت جهات التحقيق القضية إلى محكمة جنايات قنا، التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد للأخوين، بينما حُكم على شقيقتهما بالسجن لمدة 3 سنوات.