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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الفراخ البيضاء في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

دواجن
دواجن
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لاتزال أسعار الفراخ  البيضاء في مصر مستقرة، مع ختام تعاملات مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024، وذلك بالتزامن مع انتهاء العام الميلادي الجاري وبدء احتفالات الكريسماس.

وأظهرت أسعار الفراخ البيضاء قبل أيام زيادة طفيفة لم تجاوز حاجز الـ10 جنيهات،بحسب تقرير صادر عن بورصة الدواجن.

سعر الفراخ مساء اليوم الأربعاء

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 77  جنيها داخل الأسواق،  وكيلو الفراخ البلدي بين 115 جنيها ، وكيلو الفراخ الساسو نحو 78 جنيها .

بينما بلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم نحو 57 جنيها، و كيلو البط نحو 100 جنيه و البط المسكوفي نحو 85 جنيها.

ووصل سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 85 جنيها و البانيه نحو 207 جنيها للكيلو و كيلو الدبابيس نحو 100 جنيه.

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