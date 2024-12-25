استقالة مسئول كبير بوزارة المالية الإسرائيلية

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن المدير العام للوزارة شلومي هيسلر، سيتنحى بعد ميزانية الدولة لعام 2025، الشهر المقبل، بعد عامين في المنصب، وذلك "لأسباب شخصية،" بحسب ما ذكرت "رويترز".

وعين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، هيسلر، في يناير 2023، ولم يتم تسمية خليفة له بعد.

وقال هيسلر، الذي كان يعاني من مشاكل طبية قبل بضعة أشهر لكنه تعافى لبدء العمل على ميزانية 2025، إن العامين الماضيين كانا من بين أكثر الأعوام تحديا في تاريخ إسرائيل، خاصة بعد عملية "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر 2023.

وأضاف: "بعد عامين، بعد انتهاء القتال العنيف في الحرب، يمكن للسكان العودة إلى منازلهم في الشمال والجنوب، وبعد موافقة الكنيست علي الميزانية، طلبت من وزير المالية إنهاء منصبي بسبب ظروف شخصية."

وتابع: "لقد عملت مع وزير المالية يدا بيد وأنا آسف للغاية على إنهاء دوري الآن."

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هيسلر عارض عددا من سياسات سموتريتش.

وبسبب الحاجة إلى زيادة الإنفاق خلال الحربين في غزة ولبنان، كان هيسلر مسؤولا عن صياغة خمس ميزانيات.

وبعد تأخيرات طويلة، وافق الكنيست هذا الشهر على ميزانية 2025 في أول أصوات من أصل ثلاثة مطلوبة لتصبح قانونا، ويتم الآن النظر في الميزانية من قبل اللجان البرلمانية ومن المتوقع إقرارها النهائي الشهر المقبل.

وسيؤدي عدم الموافقة على الميزانية بحلول 31 مارس إلى إجراء انتخابات جديدة.

ووصف سموتريتش، هيسلر بأنه مهني من الدرجة الأولى، قائلا إنه: "انجز خمس ميزانيات وكان العقل المدبر لجميع إدارات الوزارة."