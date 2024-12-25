"مستقبل وطن" يطلق سلسلة الاجتماعات التنظيمية الموسعة

بدأت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام سلسلة الاجتماعات التنظيمية الموسعة، مع أمانات محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، لبحث خطة العمل الحزبي واستراتيجية العمل على مستوى المحافظات الثلاثة خلال الفترة المقبلة، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب الرئيسي بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور كل من، النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزى، والنائب خالد عبد المولي، أمين مساعد التنظيم المركزي، والدكتور سعيد عبد العزيز عثمان، أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، والنائب صالح سلطان، أمين الحزب بمحافظة مطروح، فضلا عن مشاركة هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم بأقسامهم ومراكزهم على مستوى المحافظات الثلاثة.

وتطرق الاجتماع، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والحزبية المهمة، وتقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية في ظل الحراك الذي يشهده الحزب على الصعيدين التنظيمي والسياسي، ومتابعة الانتهاء من التشكيلات التنظيمية.

ومن ناحيته، أكد النائب أحمد عبد الجواد، أن المشهد السياسي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي سمته الحراك والتفاعل ، ويعمل فيه الجميع لمصلحة الدولة، في ظل منافسة حزبية مشروعة، موضحا أهمية التواصل الوثيق بين أمناء التنظيم وأمناء الأقسام والمراكز والوحدات الحزبية.

من جانبه، قال النائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، إن الاجتماع التنظيمي يأتي لاستعراض كافة ملفات العمل من فعاليات وعضوية، والتواصل مع الأمناء والوحدات الحزبية، ومعالجة التحديات والوصول لحلول جذرية لها.

وقدم الحاضرون في الاجتماع، عدد من المقترحات، كما أشادوا بزيارات الأمانة المركزية على مستوى المحافظات، وحالة الحراك الأخيرة في الشارع، ضمن دور الحزب الخدمي والمجتمعي.