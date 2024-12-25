أنشطة متنوعة للأطفال بالمدارس في احتفالات قصور الثقافة بالعام الجديد.. صور

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية للأطفال استمرارا لأنشطة مبادرة بداية واحتفالا بالعام الجديد، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وشهدت مدرسة السيدة زينب الابتدائية ورشة حكي بعنوان "النظافة سر السعادة"، ناقشت خلالها الباحثة شيرين عبد المولى مفهوم النظافة الشاملة، مؤكدة ضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة والمنزل والمرافق العامة، لما له من تأثير إيجابي على حياة أفراد المجتمع.

وتواصلت الفعاليات مع مجموعة من الورش الفنية منها ورشة رسم طبيعة صامتة بألوان الباستيل وأخرى مستوحاة من الفن التجريدي تدريب كريمة الديب.

ونفذت د. أميرة سعد ورشة تصميم لوحات بمناسبة العام الجديد باستخدام الكانسون وألوان الأويل باستيل، بجانب ورشة تصميم شجرة الكريسماس وكروت تهنئة بالألوان الفوماستر قدمتها ريهام محسن.

واختتم اليوم مع ورشة لتعليم الطباعة بالاسنتسل تدريب هويدا فتحي.

الفعاليات نفذها قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د.چيهان حسن، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع حي السيدة زينب.