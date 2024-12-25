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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى المصري.. مودرن سبورت والاتحاد السكندري حبايب بدون أهداف

الاتحاد و مودرن
الاتحاد و مودرن
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انتهت مواجهة مودرن سبورت، الذى حل ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندرى، بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات المباراة، ولم ينجح اى فريق فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل أى أهداف، وفشل كل فريق فى فرض أسلوب لعبه على الآخر.
هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد الاتحاد 9 نقاط وضعته فى المركز الرابع، بينما أصبح رصيد مودرن فى المركز الـ 17 برصيد 4 نقاط.

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