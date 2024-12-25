مدرب الزمالك السابق يتولى تدريب طارق حامد في ضمك السعودي

أعلن نادي ضمك السعودي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، عن تعيين البرتغالي نونو ألميدا مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

يأتي إعلان ضمك بتولي ألميدا المهمة الفنية للفريق، اليوم الأربعاء، خلفًا للمدرب الروماني كوزمين كونترا.

ضمك يلم شمل طارق حامد مع ألميدا مجددًا

ويحمل تعيين ألميدا مديرًا فنيًا لفريق ضمك، لم شمل جديد مع النجم المصري طارق حامد، لاعب خط وسط فارس الجنوب، حيث سبق للثنائي العمل معًا في نادي الزمالك المصري خلال موسم 2014-2015، حينما كان ألميدا مساعدًا للمدرب البرتغالي المخضرم جوسفالدو فيريرا.

ويمتلك ألميدا خبرة في الكرة المصرية، حيث سبق له تدريب فريق فاركو في الدوري الممتاز، إذ قاد الفريق فنيًا في مارس 2022، قبل إقالته من منصبه بعد 9 أشهر فقط.

نونو ألميدا

ويعتبر طارق حامد من الركائز الأساسية في صفوف فريق ضمك، حيث انضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية من العام الماضي، وخاض معه 26 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين.

وينتهي عقد طارق حامد مع ضمك بنهاية الموسم الحالي، ويعاني نجم الزمالك السابق في الموسم الحالي من إصابة أبعدته من الملاعب لفترة طويلة، لكنه بدأ رحلة العودة إلى المستطيل الأخضر في الفترة الحالية.

ولم يشارك طارق حامد سوى في مباراتين فقط هذا الموسم من أصل 13 لقاء، وذلك بسبب الإصابة في الركبة.

وقبل انضمامه إلى ضمك، لعب طارق حامد لنادي اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين، قادمًا من الزمالك، وحقق معه لقبي الدوري وكأس السوبر السعودي.

وسبق للبرتغالي نونو ألميدا تدريب أندية، سبورتنج لشبونة، باناثنياكوس اليوناني، السد والشمال القطريين.

نونو ألميدا

يحتل فريق ضمك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 15 نقطة، بعد خوضه 13 مباراة حتى الآن.