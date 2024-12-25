قائمة الأهلي أمام المصري.. عودة عمر كمال عبدالواحد وغياب "كهربا"

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القائمة التي يخوض بها مواجهة المصري في الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري في الثامنة مساء غدًا السبت على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي عودة عمر كمال عبدالواحد بعد التعافي من الإصابة بقطع في شريان اليد.

قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – أكرم توفيق – خالد عبد الفتاح- يحيى عطية الله – كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط:عمرو السولية - إمام عاشور- مروان عطية – عمر الساعي –محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو- وسام أبو علي - سمير محمد.

ترتيب الأهلي في الدوري

يحتل الأهلي المركز الخامس في جدول الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط من الفوز في مواجهتين والتعادل مثلهما، بينما يتقاسم المصري صدارة ترتيب الدوري مع الزمالك برصيد 11 نقطة.