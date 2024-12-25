زي النهارده.. هدنة عيد الميلاد وإيقاف إطلاق النار في الحرب العالمية الأولى

تمر علينا اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ شهر ديسمبر، العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

عام 1100 الدوين البولوني يتوج كأول ملك على مملكة بيت المقدس في كنيسة المهد.

وعام 1914 القوات الألمانية والبريطانية على الجبهة الغربية توقفان إطلاق النار بشكل مؤقت في الحرب العالمية الأولى وذلك في الهدنة المعروفة باسم هدنة عيد الميلاد.

وعام 1926 هيروهيتو يصبح إمبراطورًا لليابان بعد وفاة والدة الإمبراطور تايشو.

عام 1952 الملكة إليزابيث الثانية تلقي أول خطاب لها منذ اعتلائها العرش وذلك بمناسبة أعياد الميلاد.

عام 1977 مناحم بيجن يزور مصر ويلتقي بالرئيس محمد أنور السادات في القاهرة.

وعام 1986 اختطاف الطائرة العراقية رحلة رقم 163 المقلعة من عمّان إلى بغد وسقوطها بالقرب من مدينة عرعر شمالي السعودية.

1989 - إعدام رئيس رومانيا السابق نيكولاي تشاوتشيسكو وزوجته وذلك بعد أن أدانتهما إحدى المحاكم العسكرية السرية بارتكاب جرائم حرب.

وعام 1990 أول تجربة ناجحة لتشغيل نظام الويب والذي أصبح شبكة ويب عالمية.

عام 1991 استفتاء في أوكرانيا للانفصال عن الاتحاد السوفيتي، والأغلبية توافق على الانفصال.

ميخائيل غورباتشوف يستقيل من منصبه كرئيس للاتحاد السوفيتي.

وعام 2009 صدرور فيلم ثلاثة بلهاء، حاز على العديد من الجوائز وحطّم أرقاما قياسية عالمية ودخل موسوعة جينيس.

عمر فاروق عبد المطلب يفشل بالقيام بهجوم إرهابي ضد الولايات المتحدة ، بينما هو على متن طائرة إلى مطار ديترويت.

عام 2011 الجيش السوداني يقتل خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور.

2015 - مقتل محمد زهران علُّوش قائد جيش الإسلام، أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة بغارة جوية.

2016 - تحطم طائرة عسكرية روسية من طراز توبوليف تو 154 كانت تحمل 92 شخصا متوجهة إلى سوريا ومصرع جميع من كان على متنها.

عام 2017 إعصار تيمبن إجتاح جنوب الفلبين واسفر عن مقتل حوالي 266 نسمة وفقدان عشرات الأشخاص الآخرين.

عام 2022 عاصفة ثلجية تضرب أمريكا الشمالية وتُخلف 71 قتيلًا وتؤدي إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية وإغلاق العديد من الطرق، وانخفاض قياسي في درجات الحرارة.

