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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زاخاروفا: إرسال دبلوماسيين إلى كازاخستان لمساعدة الناجين من حادث الطائرة

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا أرسلت دبلوماسيين إلى مدينة أكتاو في كازاخستان، لتقديم المساعدة للمواطنين الروس الناجين من حادث تحطم طائرة ركاب.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، بحسب ما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأربعاء "لقد أرسلنا دبلوماسيين إلى أكتاو، لتوضيح المعلومات وتقديم المساعدة لمواطنينا الناجين من الحادث". وأضافت: أن الخارجية الروسية ستوفر جميع المعلومات فور تلقيها، مشيرة إلى أن الوزارة على تواصل مستمر مع الوكالات الروسية، وكذلك مع السلطات في أذربيجان وكازاخستان.

وتحطمت طائرة ركاب من طراز (إمبراير 190)، وتديرها الخطوط الجوية الأذرية، كانت في طريقها من العاصمة الأذرية باكو إلى جروزني عاصمة منطقة شمال القوقاز الروسية في الشيشان، بالقرب من مدينة أكتاو الكازاخية في وقت سابق من اليوم.. وبحسب التقارير الأولية، كان على متن الطائرة 69 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم، وهم من مواطني أذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن 32 شخصا على الأقل نجوا.

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