إيجولا وماييلي يقودان هجوم بيراميدز أمام فاركو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مواجهة فاركو على ملعب “الدفاع الجوي” بعد قليل في الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع فاركو في الثامنة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: إبراهيم عادل - صديق إيجولا - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - علي جبر - بلاتي توريه - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أسامة - دودو الجباس

ترتيب بيراميدز وفاركو في جدول الدوري

يتواجد فريق بيراميدز في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وهزيمة وحيدة في المقابل، يحتل فاركو المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 7 نقاط من الفوز في مواجهتين والتعادل في واحدة وخسارة لقائين.