تفاصيل اجتماع رئيس مدينة الحسنة بشيوخ قبائل منطقة وسط سيناء

استقبل مرزق رزيق سالم رئيس مركز ومدينة الحسنة، اليوم، بمكتبه بديوان عام المجلس والمدينة شيوخ وعواقل مركز ومدينة الحسنة، لبحث الموضوعات والقضايا التي تخص الشأن العام، والتي تهم المواطنين التي تقيم في منطقة وسط سيناء.



وجرى اللقاء بحضور الشيخ بلال سويلم بلال شيخ مجاهدي وسط سيناء، والشيخ محمد سلامة جهامة، والشيخ محمد غانم، وأشرف السعيد أمين حزب مستقبل وطن، وعددًا من مديري الإدارات العمومية والمواطنين بمركز ومدينة الحسنة.



وقام رئيس المركز والمدينة بتقدم التحية والترحيب بجموع الحاضرين من الشيوخ العرب وأهالي مركز الحسنة، مشيراً خلال كلمته الترحيبية إلى الأهمية التي يوليها الساده شيوخ وقبائل المنطقة، بعقد اللقاءات واستمرار التنسيق والتشاور فيما بينهم؛ بشأن القضايا التي تخص المنطقة وتعود بالنفع على المواطنين.



وخلال اللقاء تقدم المواطنين بعرض بعض الشكاوى المتنوعة في بعض القطاعات منها المياه، والتعليم، والصحة، وتم مناقشة كل شكوى على حدة، ووعد بمشاركة الشيوخ بعرض هذه الشكاوي علي السادة المسؤولين لإيجاد حلول سريعة لها بما يتوافق مع اللوائح والقوانين المنظمه للعمل.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات لواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، واللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، بضرورة الاستماع إلى جميع الشكاوي التي تخص المواطنين بمركز ومدينة الحسنة، والعمل على حلها لتوفير حياه كريمه لهم.