إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالفيوم

أُصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة الفيوم، ووجود المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور الذي وقع بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم، وتبينّ إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، ب 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.