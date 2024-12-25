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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري.. اعرف السبب

محمود كهربا
محمود كهربا
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قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد محمود عبد المنعم كهربا، من قائمة الفريق في مواجهة المصري مساء غد الخميس باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

جاء قرار كولر باستبعاد كهربا بعد الأزمة التي أثارها اللاعب مع جماهير النادي  بعد مباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا يوم الأحد الماضي.

التدريب الأخير للأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المران الأخير ظهر اليوم في فرع النادي بمدينة نصر، قبل أن تتوجه بعثة الفريق إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصري في ملعب برج العرب.

تنطلق مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي عند تمام الساعة الثامنة مساء الغد، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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