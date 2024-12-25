السعودية تحقق فوزًا مثيرًا على اليمن فى خليجى 26

حقق المنتخب السعودي فوزًا مثيرًا على نظيره اليمني، في مباراة مثيرة ضمن منافسات بطولة كأس الخليج 2024.

انتهت المباراة بنتيجة 3-2 لصالح السعودية بعد ريمونتادا رائعة.

تقدم المنتخب اليمني في البداية بهدفين، حيث سجل هارون الزبيدي الهدف الأول في الدقيقة 8، ثم أضاف عبد المجيد صبارة الهدف الثاني في الدقيقة 27، لكن المنتخب السعودي لم يستسلم، وبدأ في العودة في الشوط الثاني.

في الدقيقة 57، سجل مصعب الجوير هدف تقليص الفارق، قبل أن يأتي الهدف القاتل من عبدالله الحمدان في الدقيقة 90+3 ليحقق المنتخب السعودي فوزًا دراماتيكيًا.

المنتخب السعودي استطاع خطف الثلاث نقاط بصعوبه بالغة من المنتخب اليمني .



السعودية الآن فى المركز الثالث بثلاث نقاط متساوية مع البحرين والعراق، والمنتخب اليمنى متذيل المجموعة برصيد خالي من النقاط.