خليجي 26.. تشكيل منتخب البحرين في مواجهة العراق

أعلن الكرواتي دراجان تالايتش، المدير الفني لمنتخب البحرين، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة العراق، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

يواجه منتخب البحرين، اليوم الأربعاء، العراق على ملعب جابر الأحمد الدولي، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

حقق منتخب البحرين يوم الأحد الماضي، فوزًا مثيرًا على السعودية بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة خليجي 26.

يتصدر منتخب البحرين جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات خليجي 26 برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب العراق صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

تقام بطولة خليجي 26 في الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 3 يناير من العام المقبل.

تشكيل منتخب البحرين لمواجهة العراق

حراسة المرمى: إبراهيم خليل

خط الدفاع: حمد شمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي

خط الوسط: سيد ضياء، كميل الأسود، علي مدن، مهدي الحميدان

وفي الهجوم: محمد مرهون، مهدي عبد الجبار.