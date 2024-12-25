وزير الخارجية يؤكد على أهمية تسريع إجراء الانتخابات في ليبيا

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه ناقش مع وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن مصر وتونس تشتركان في الحدود مع ليبيا الشقيقة، وأهمية تسريع إجراء الانتخابات في البلاد.

وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن.



وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، شدد عبد العاطي على أنه تم التطرق أيضًا إلى الأوضاع في السودان، حيث تباحثا حول الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف إراقة الدماء في السودان.



وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أنه تم التأكيد على أهمية معالجة الأوضاع الإنسانية في السودان، ودعم تدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد.