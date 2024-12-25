جامعة قناة السويس تنظم ندوة تثقيفية حول تنمية الأسرة المصرية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعة والمركز الديموجرافي بالقاهرة، ندوة تثقيفية بعنوان: "تنمية الأسرة المصرية في ضوء الإستراتيجية الشاملة للدولة 2030"، وذلك بقاعة المؤتمرات المرئية بالجامعة اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر.

وجاءت الفعالية ـ تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف تنفيذي الدكتورة إعتدال عباس الأستاذ بكلية التربية ومدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعة.

هذا وقد حرص الدكتور ناصر مندور على استقبال المحاضرين اللواء دكتور محمد أنور الهمشري، مساعد مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية الأسبق، والدكتورة علياء عبدالرؤوف، مدير الإدارة المالية للبحوث ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمركز الديموجرافي بالقاهرة .



وخلال الاستقبال رحب الدكتور ناصر مندور بضيوف الندوة، مشيداً بالدور المحوري للندوات التثقيفية في نشر الوعي المجتمعي، مؤكدا أن الجامعة تسعى دائمًا لتعزيز الوعي المجتمعي والتفاعل مع قضايا التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، موضحاً أن الهدف من هذه الندوات هو بناء مجتمع قوي قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة .

هذا وقد سبق وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز دور الأسرة المصرية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية.

وفي كلمته التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للندوة ـ أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تعمل على خلق بيئة تعليمية متكاملة تشمل البعد الأكاديمي والمجتمعي، وتسعى دائمًا إلى تعزيز الشراكة مع الخبراء والمتخصصين لتقديم كل ما يخدم المجتمع المصري .

وأضاف " عبد النعيم " أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على تقديم مبادرات تثقيفية تدعم تمكين المرأة والأسرة المصرية، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه المجتمع.

ومن جانبها - أكدت الدكتورة إعتدال عباس مدير الوحدة على أهمية تكثيف الجهود للإهتمام والتوعية بدور الاسرة المصرية في إرساء القيم الدينية والأخلاقية للأبناء من اجل بناء جيل قوى يحمى ويصون وطنة.

أدار الندوة كل من اللواء دكتور محمد أنور الهمشري، مساعد مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية الأسبق، والدكتورة علياء عبدالرؤوف، مدير الإدارة المالية للبحوث ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمركز الديموجرافي بالقاهرة، حيث ناقشا محاور متعددة تهدف إلى تعزيز دور الأسرة المصرية في التنمية المستدامة والتي جاءت كالأتي :

التوعية بمشروع تنمية الأسرة المصرية، دور الدولة في دعم الأسرة المصرية، المشروعات القوميه لدعم مستقبل الاسره المصرية ، دور الأسرة في الدعم الأخلاقي والقيمي لأفراد الأسرة المصرية.

وفي ختام الفعاليات - قام اللواء دكتور محمد أنور الهمشري، بإهداء الدكتور ناصر مندور درعاً - بأسم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة - تقديراً لدعمه للندوات التوعوية والتثقيفية التي تنظمها الجامعة، في حضور الدكتور اعتدال عباس مدير الوحدة والدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري.

و أثناء الندوة - قام مُمثلي المركز الديموجرافي بالقاهرة بتقديم درع تكريم إلى الدكتور محمد عبد النعيم والدكتورة إعتدال عباس مع توزيع بعض الهدايا التذكارية على الحضور.

تولت الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات، تنظيم الحدث الذي شهد حضورا متميزا وتفاعلا كبيرا من المشاركين.