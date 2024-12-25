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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء يستقبل مسئول الدعوة بالمنطقة الأزهرية

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء يستقبل مسئول الدعوة بمنطقة الا
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استقبل ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة اليوم، الشيخ حسن صالح المحلاوي مسئول الدعوة بمنطقة الازهر الشريف" منطقة الوعظ"، بمقر المكتب، لبحث سبل تعزيز التعاون والمشروعات المشتركة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

واكد "حسن عبدالوهاب" إن الشباب هم الأمل في بناء مستقبل مشرق لأمتنا ووطننا، ولا بديل عن الاستماع إلى رؤاهم ومشاركتهم في صناعة القرار في شتى المجالات، وتأهيلهم لحمل راية السلام في المستقبل القريب، وشدد على ضرورة التركيز على وضع إستراتيجيات وخطط قابلة للتنفيذ؛ تستهدف تعزيز الهوية الدينية والوطنية والعربية لدى الشباب والنشء، وألا يترك الشباب فريسة لأجندات تستهدف نزع هويتهم وتجويف عقولهم ووصم تراثهم وماضيهم.

وطالب "حسن عبدالوهاب" بتكثيف الحملات التوعوية والمجتمعية لرفع الوعي لدى فئات الشباب، مؤكدًا أن الأزهر وعلمائه مستمرون في الاضطلاع بدورهم في المشاركة في هذه الحملات

وأشار إلى أهمية الدور المجتمعي للوزارة، وضرورة إعادة إحياء الندوات التثقيفية والتربوية في مراكز الشباب والاندية بالمحافظة، للحديث مع الشباب وثقل مهاراتهم، وتعزيز ارتباطهم بمجتمعاتهم.

أشرف صبحى وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأزهر الشريف محافظ شمال سيناء