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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل جلسة استئناف عمر زهران على حكم حبسه في سرقة شاليمار شربتلي

عمر زهران وشاليمار
عمر زهران وشاليمار شربتلي
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أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من المخرج عمر زهران، على حكم حبسه سنتين مع الشغل، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، إلى جلسة 8 يناير المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع.

حبس المخرج عمر زهران


وكانت محكمة جنح الجيزة قد أصدرت، حكما بحبس عمر زهران لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بتهمة سرقة مجوهرات من شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليون جنيه.

بلاغ شاليمار الشربتلي

وتقدمت شاليمار الشربتلي ببلاغ إلى مباحث الجيزة، يفيد باختفاء مجموعة كبيرة من المجوهرات الساعات باهظة الثمن من منزلها، ومن بين المسروقات حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي.

 وادعت زوجة المخرج خالد يوسف، أن المخرج عمر زهران له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها "أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى".
وفى التحقيقات أنكر المخرج المتهم ما نسب إليه، وشدد على أنه لم يسرق أي شيء من شاليمار الشربتلي، وأحالته النيابة العامة محبوسا إلى محكمة جنح الجيزة والتي أصدرت حكمها بحبسه سنتين مع الشغل.

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