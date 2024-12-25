وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء يستقبل وفدا من الوزارة

استقبل ايهاب حسن عبد الوهاب وفد من وزارة الشباب والرياضة، لجنة الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية ،بحضور أحمد محمد صادق مدير إدارة البطل الاولمبي، عبد الحليم السيد عبد الحليم، وليد ابو خليل مدير ادارة الرياضة بالمديرية لمتابعة مراكز تدريب المشروع القومي للموهبة و البطل الاوليمبي بشمال سيناء.

تأتي المتابعة والزيارة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتورأ.ح خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

واكد "حسن عبد الوهاب" أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحداً من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.