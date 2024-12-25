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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تشكيل لجنة لاختيار أعضاء كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

تشكيل لجنة اختيار
تشكيل لجنة اختيار أعضاء كنترولى الشهادتين الابتدائيه والإعدا
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ترأس الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، لجنة اختيار أعضاء كنترولى الشهادتين الابتدائيه والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء، وبحضور الدكتور عادل السايس، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، ومحمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وعضوية كلا من "التعليم الإعدادي، والإمتحانات، والشئون القانونية، والتفتيش الملئ والإدارى" وذلك للبدء فى إجراءات تجهيز الكنترولات إستعدادا لامتحانات الشهادتين الابتدائيه والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء.

كما تابع الدكتور عادل السايس، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، لمجمع وادى العمرو، ومجمع ام شيخان، ومجمع المنبطح، التابعين لإدارة وسط سيناء التعليمية، وذلك لمتابعة سير العمل لامتحانات الفصل الدراسي الأول، للنقل الابتدائي، والإعدادى، وبرفقته الدكتور جمال سلامة، مدير التعليم الإعدادي، وسيد اسماعيل، مدير مكتب خدمة المواطنين.

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