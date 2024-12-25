خليجي 26.. أيمن حسين يقود تشكيل منتخب العراق أمام البحرين

أعلن الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة البحرين، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

يواجه منتخب العراق، البحرين على ملعب جابر الأحمد الدولي، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود المخضرم أيمن حسين تشكيل منتخب العراق أمام البحرين، رفقة نجم فريق كومو الإيطالي علي جاسم.

تقام بطولة خليجي 26 في الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 3 يناير من العام المقبل.

يحتل منتخب العراق وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات خليجي 26 برصيد 3 نقاط، بنفس عدد نقاط منتخب البحرين المتصدر بفارق الأهداف.

تشكيل منتخب العراق لمواجهة البحرين

حراسة المرمى: جلال حسن

خط الدفاع: ريبين سولاقا - زيد تحسين - أحمد مكنزي - مصطفى سعدون

خط الوسط: أمجد عطوان - أحمد ياسين - زيدان إقبال

وفي الهجوم: علي جاسم - أيمن حسين - إبراهيم بايش.