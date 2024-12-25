محافظ شمال سيناء يستقبل سفينه محملة بمهمات إنشاء محطة كهرباء طاقه الرياح

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، سفينة أثناء وصولها إلي ميناء العريش البحري التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد المحافظ أن السفينة تحمل علي متنها مستلزمات و ادوات و معدات خاصه بمشروع إنشاء محطة كهرباء طاقه الرياح.

وأشار المحافظ إلى أن السفينة محملة بالمهمات الخاصة بأحد المشروعات العملاقة التي سيتم تنفيذها بشمال سيناء ، مؤكداً أنه سيتم تفريغ شحنة السفينة خلال أسبوع إلي 10 أيام ، لنقلها إلي أحد الأماكن بالمحافظة، وأن هذا المشروع سيعد قفزة كبيرة في الاقتصاد بشمال سيناء، لأن التنمية عبارة عن اقتصاد وتنمية بشرية.

كما كرم اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء متطوعي مؤسسة الشيخ سالم الهرش لخدمة وتنمية المجتمع المحلي، في حضور سلوي الهرش رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وأشاد المحافظ بالمؤسسة والمتطوعين والعاملين بها ، مؤكداً علي أن تكريم المتطوعين تقليد يحرص عليه.

كما أشاد المحافظ، بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع في تطوير المجتمع وتقديم المساعدات للمواطنين، مؤكدًا دعم المحافظة لهذه المؤسسات.