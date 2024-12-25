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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السفارة المصرية في برلين تحتفل بأعياد الميلاد

احتفاليه عيد الميلاد
احتفاليه عيد الميلاد
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احتفل المركز الثقافي المصرى بالسفارة المصرية في برلين  بأعياد الميلاد بإقامة أمسية عن رحلة العائلة المقدسة في مصر في إطار الاحتفالات بأعياد الميلاد والترويج السياحي لمزارات رحلة العائلة المقدسة .

شارك فى الاحتفال  السفير د. محمد البدري سفير جمهورية مصر العربية في ألمانيا والدكتور سامح سرور مدير المكتب الثقافي المصري في برلين 

 قدم  السفير د. البدري محطات من تاريخ الكنسية المصرية، وتحدث الدكتور سامح سرور مدير المكتب الثقافي المصري عن القيم والدروس المستفادة من رحلة العائلة المقدسة. 

اعقب ذلك عرض مفصل عن محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر قدمه الدكتور ماهر عيسي أستاذ الأثار والقبطيات في جامعتي ليدن الهولندية والفيوم. 

وشرفت الأمسية بالحضور الأنبا دميان رئيس الكنيسة المصرية في ألمانيا وعدد من السفراء في برلين وجمهور واسع من المثقفين والقيادات الألمانية.

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