6 ألوان وأنواع للكانيولا الطبية.. تعرف على أسباب الاختلاف

الكانيولا أو ما يطلق عليها طبيا القسطرة الوريدية، هي عبارة عن أنبوب صغير يستخدمه الأطباء في وريد المريض عند تعليق المحلول بأنواعه المختلفة، أو الأدوية أو توصيل الأكسجين لجسم المريض، كما يتم أيضا سحب عينات الدم من الجسم بواسطة القسطرة .

وفقا لموقع " healthwire"، الكانيولا عبارة عن جهاز بسيط متاح بأشكال وأحجام متعددة ، ويتم تحديد الغرض منها من خلال اللون المخصص لها، ونبرز فيما يلى كل أحجامها وألوانها ومقاساتها المتعددة فيما يلي :

تتراوح أحجام الكانيولا من 14 إلى 24 مقياس.

ألوان الكانيولا

1- مقاس 14 برتقالي:

تستعمل في حالات الطوارئ مثل العمليات الجراحية الحرجة والدقيقة، و نقل الدم السريع .

2 - مقاس 16 رمادي:

تستخدم فى العمليات الجراحية من حيث تكون هناك حاجة إلى نتائج سريعة، وفى حالات معينة من نقل الدم.

3- مقاس 18 أخضر:

تستخدم في التغذية الوريدية، وحالات نقل الدم البسيطة، وتوصيل السوائل بالحجم الكبير، والتصوير المقطعى بالصبغة.

4- مقاس 20 وردى:

يستعمل في الحالات غير الطارئة مثل إعطاء الأدوية أو السوائل.

5- مقاس 22 أزرق:

يستخدم لنقل السوائل والدم في الأوردة المحدودة التي تتطلب معدل بطئ لتوصيل المحاليل، مناسبة لكبار السن ومرضى الأورام .

6- مقاس 24 أصفر:

يستعمل للأطفال الرضع وحديثي الولادة، وبعض كبار السن ذوي الأوردة الضعيفة .