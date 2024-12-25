الاتحاد الإماراتي يشن هجومًا لاذعًا على التحكيم في خليجي 26

أصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا شديد اللهجة، عبر فيه عن استيائه العميق وانتقاده الحاد لمستوى التحكيم في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

يأتي بيان الاتحاد الإماراتي بعد خسارة منتخب الإمارات من الكويت، أمس الثلاثاء، بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة خليجي 26.

أثارت هذه الخسارة حفيظة الاتحاد الإماراتي، الذي رأى أن الأخطاء التحكيمية ساهمت بشكل كبير في تغيير نتيجة اللقاء.

بيان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم

في تفاصيل البيان، أوضح الاتحاد الإماراتي أنه يشعر باستياء شديد من الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي رافقت لقاء المنتخبين الشقيقين، الإماراتي والكويتي، في خليجي زين 26، والتي أثرت في نتيجة المباراة.

كما انتقد البيان بشكل خاص قرار الحكم بطرد اللاعب الإماراتي كوامي أوتوني، حيث أكد الاتحاد أن البطاقة الصفراء الثانية، التي حصل عليا اللاعب كوامي، غير صحيحة، وبالتالي فإن طرده غير صحيح أيضًا، فضلًا عن تدخلات تقنية الفيديو VAR غير السليمة، والتي تفتقر إلى الإنصاف.

ولم يكتف الاتحاد الإماراتي بالتعبير عن استيائه، بل طالب الاتحاد الخليجي لكرة القدم باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية نزاهة البطولة ومصالح المنتخبات المشاركة، مؤكدًا أن تكرار هذه الأخطاء سيؤثر سلبًا على البطولة وسمعتها.

كما دعا إلى إيلاء التحكيم أولوية قصوى في منافسات كأس الخليج، مشددًا على ضرورة اختيار حكام مؤهلين وعلى مستوى عال لإدارة المباريات.

يحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات خليجي 26 بنقطة واحدة، بينما يتصدر منتخب عمان الترتيب برصيد 4 نقاط، متفوقًا على منتخب الكويت بفارق الأهداف.